Путин поручил продлить доплаты медработникам

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам Российской Федерации 23 июня 2020 года. В качестве одного из них является продление на два месяца медицинским работникам ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда в период пандемии коронавируса. Согласно поручению, врачи получают в месяц по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч.

Также глава государства поручил выделить средства на оплату ежегодного оплачиваемого отпуска врачам, причем отпускные за который будут начисляться с учетом федеральных доплат.

Также в перечне, опубликованном на сайте Кремля, есть поручение об обеспечении мер, направленных на восстановление занятости населения.