Популярный платежный сервис прекратит внутренние переводы в России с 31 июля

Осуществлять внутренние переводы в России с помощью платежного сервиса PayPal с 31 июля будет невозможно. Данное решение было принято компанией в связи с изменениями в законе «О национальной платежной системе», вступивших в силу в начале июля. Сервисы электронных платежей и привлекаемые ими организации не могут передавать сведения о переводах по России за рубеж. Новые правила не действуют на международные переводы.

Ранее был отменен «банковский роуминг» - плата за межрегиональные переводы внутри одного банка. Теперь они считаются обычными внутренними переводами, так как филиалы и внутренние структурные подразделения банка - это часть его единой организационной структуры.