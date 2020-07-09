Немецкие ученые обнаружили 28 видов антител против коронавируса

Ученым из Кельна удалось обнаружить 28 противокоронавирусных тел. В центре исследования инфекций заявили, что все они с большой долей вероятности могут противостоять распространившейся инфекции.

Руководитель проекта Флориан Кляйн отметил, что обнаруженные антитела связываются с белком патогена и препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки.

«Мы планировали детальней изучить иммунный ответ организма на инфекцию и вместе с тем найти антитела, которые можно использовать при лечении COVID-19», - приводятся его слова в пресс-релизе проекта.

Предполагается, что клинические испытания средства на основе антител могут стартовать уже в текущем 2020 году. Ученые допустили вариант, что антитела действуют на протяжении нескольких недель.