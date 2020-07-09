Путин обсудил с Памфиловой итоги голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию было организовано на высочайшем демократическом уровне, заявил Владимир Путин в разговоре с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

«Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию», - сказал он.

Президент подчеркнул, что, по словам наблюдателей и представителей СМИ, голосование прошло с минимальным количеством нарушений. Глава государства поблагодарил руководителя ЦИК за работу и особо отметил меры безопасности во время голосования.

«Среди членов избирательных комиссий не было никаких проявлений, связанных с эпидемией, и после всех этих мероприятий 1 июля, никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение», - подчеркнул российский лидер.

Элла Памфилова отметила беспрецедентность прошедшего голосования.

«У участников голосования были возможности выбрать, что им наиболее удобно, когда, где и каким образом им проголосовать», - заявила Памфилова.

Общероссийское голосование прошло 1 июля, этот день был выходным для россиян. Впервые за всю историю избирательные участки были открыты на протяжении недели из-за ситуации с коронавирусом, чтобы избежать большого потока избирателей. Также новинкой прошедшего голосования стала возможность электронного участия. Оно было доступно для жителей Москвы и Нижегородской области.