Путин призвал сохранить меры поддержки бизнеса и после пандемии
Помимо этого, глава государства поручил обобщить опыт регионов по улучшению работы медучреждений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин провел в онлайн-режиме заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Отмечается, что в рамках встречи обсуждали темы с распространением коронавируса.
По словам президента, эффективные меры, которые приняло государство для поддержки бизнеса во время пандемии, необходимо сохранить и после ее окончания, в частности, доступность кредитования.
Путин также поручил обобщить опыт регионов по улучшению работы медучреждений в период вспышки COVID-19.
По последним данным, за время пандемии в России было выявлено свыше 700 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.