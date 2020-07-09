Путин призвал сохранить меры поддержки бизнеса и после пандемии

Президент России Владимир Путин провел в онлайн-режиме заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Отмечается, что в рамках встречи обсуждали темы с распространением коронавируса.

По словам президента, эффективные меры, которые приняло государство для поддержки бизнеса во время пандемии, необходимо сохранить и после ее окончания, в частности, доступность кредитования.

Путин также поручил обобщить опыт регионов по улучшению работы медучреждений в период вспышки COVID-19.

По последним данным, за время пандемии в России было выявлено свыше 700 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.