Погнутые светофоры и выбитые стекла: какой «шлейф» оставил после себя ураган в Туле

Тулу затопили ливни с градом: трамваи и троллейбусы встали из-за высокого уровня воды, а ураганный ветер повалил около 200 деревьев.

Ими также придавило припаркованные на дорогах и во дворах автомобили - в общей сложности более сотни. Повреждены крыши домов, выбиты стекла, погнуты светофоры. Пострадала даже автобусная остановка, которую ветер поднял в воздух.

Без электричества из-за ненастья остались около 80 населенных пунктов, около 13 тысяч человек. Помимо домов, ветер повредил также краеведческий музей и школу.