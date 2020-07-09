В России за сутки ликвидировали более 100 лесных пожаров

На территории России продолжают тушить масштабные степные и лесные пожары. В Волгоградской области на тлеющие очаги с вертолета сбрасывают тонны воды.

Отмечается, что огонь уже вплотную подобрался к населенным пунктам. Накануне сгорело десять жилых домов, под угрозой находятся еще полторы тысячи.

Ситуацию с ликвидацией пожаров осложняет жара, которая держится уже две недели, и сильные порывы ветра.

По всей России за сутки ликвидировали свыше 100 пожаров общей площадью 18 тысяч гектаров, однако ситуация в ряде регионов по-прежнему остается сложной.

На данный момент в Якутии выжжено уже более 350 тысяч гектаров. Новые очаги оперативно отслеживают и с помощью авиации перебрасывают пожарных-десантников.