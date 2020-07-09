Критерий отбора: в Росстандарте объяснили, как выбирать розы

При покупке роз главным критерием является то, чтобы цветы простояли как можно дольше и не завяли в первый же день, однако зачастую они увядают уже через два-три дня.

Некоторые убеждены, что главная причина увядания цветов - их транспортировка. В Россию большая часть цветов поставляется из Эквадора и Кении - после среза розы попадают в магазин не раньше чем через три дня, но свою выносливость они утрачивают.

«От среза до прилавка проходит от трех суток до недели - все это время розы хранят в сухом холоде - без воды, при температуре +5. Уже потом цветку для стойкости нужна только чистая вода и никаких химических примесей», - рассказала флорист Светлана Перепелова.

Есть и российские цветы - из Подмосковья и Краснодарского края. По словам продавцов, их доставляют в магазин едва ли не в первый же день, а значит, в вазе они простоят намного дольше зарубежных.

Согласно ГОСТу Росстандарта, роза живет до 14 дней. Недавно в организации сформировали еще один критерий отбора, который позволит выбрать розу-долгожительницу.



Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дианы Сирази.