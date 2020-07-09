Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Первый Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил сотрудницу ФСБ России к трем годам лишения свободы условно за разглашение государственной тайны постороннему и запретом на два года занимать должности с допуском к гостайне, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как установил суд, капитан УФСБ России по Петербургу и Ленобласти Анна Соловьева в 2015-2016 годы запрашивала у оперативно-технической службы ведомства данные о звонках и местоположении неких телефонных абонентов и передавала информацию постороннему лицу.

Сама подсудимая не признала себя виновной. Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности материалов.