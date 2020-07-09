Молниеносный «Фокус»: в Италии оштрафовали женщину за езду со скоростью 703 километра в час

В итальянской провинции автолюбительнице выписали курьезный штраф - якобы за превышение скоростного режима сразу на несколько сотен километров в час. Отметим, автомобиль женщины - обычный Ford Focus, а вменяемая ей скорость составила 703 километра в час.

В соответствии с информацией местного издания Autoappassionati, самая вероятная причина случившегося - поломка специализированного оборудования. Полицию, в свою очередь, ничто не смутило, поэтому «нарушительнице» выписали штраф размером 850 евро.

Глава автодорожного комитета провинции посоветовал женщине не соглашаться на отмену штрафа, а требовать компенсации через суд.