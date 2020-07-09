Более 120 домов сгорели в результате масштабного лесного пожара в Луганске

В результате масштабного лесного пожара на территории Луганской области сгорели 125 домов.

По предварительным данным, жертвами оказались пять человек, еще девять были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Уточняется, что возгорание леса около села Осколоновка началось в понедельник, 6 июля, на следующий день огонь перекинулся на село Смоляниново. К ликвидации пожара были привлечены 386 человек и 90 единиц техники.