На Украине вновь дали ход нашумевшему делу о вмешательстве Америки в политику государства. Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач представил общественности новую часть якобы записей разговоров бывшего главы украинского государства Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, в которой речь идет о «диверсионной операции» в Крыму, произошедшей в августе 2016 года.

Голос, который якобы принадлежит Байдену, заявил собеседнику, которого Деркач представил как Порошенко, что так называемый вопрос Крыма необходимо решать только политическими методами без применения военной силы или диверсионных методов.

По словам голоса, якобы принадлежащего Байдену, бывший президент США Барак Обама был «не в восторге от этого». В свою очередь, собеседник «Байдена» поблагодарил за откровенный разговор. Мужчина, якобы являющийся Порошенко, пообещал провести тщательное служебное расследование того, что произошло. Также он дал гарантии, «что такого больше не повторится».

Трансляцию пресс-конференции Деркача вел телеканал ZIK. Никакого официального подтверждения тому, что данный разговор действительно является беседой Байдена и Порошенко, нет.

В связи со скандальными записями от лица Госбюро было официально открыто уголовное дело, для участия в работе над которым неоднократно приглашался Порошенко, но не являлся, избегая появлений в правоохранительных органах. Офис генпрокурора Украины внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по «пленкам Деркача» и начал в отношении Порошенко расследование по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».

Крым присоединился к России в результате проведенного там в 2014 году референдума, по итогам которого большая часть местных жителей решила воссоединиться с РФ.