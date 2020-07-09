Адвокат: Федосеева-Шукшина оскорбилась «чудовищными высказываниями» сына Алибасова

В Сети было опубликовано видео, на котором Алибасов-младший навещает своего отца в психиатрической больнице, куда продюсер группы «На-На» попал после отравления некачественным алкоголем. На кадрах представлена ситуация, как сын убеждает отца подумать о разводе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, так как, по его мнению, именно ее родственники стали причиной состояния музыканта.

В свою очередь, Федосеева-Шукшина очень переживает за состояние мужа, и услышанное на видео ее очень огорчило, заявила адвокат актрисы Юлия Вербицкая.

«Лидия Николаевна безумно расстроена. Она отметила, что сын Алибасова говорит чудовищные вещи, которые ее обижают и оскорбляют», - цитирует правозащитника StarHit.

Помимо этого, Вербицкая отметила, что показывать состояние продюсера на всю страну очень непорядочно со стороны сына.

Адвокат убеждена, что, как только Алибасов будет выписан из больницы, все сложившиеся проблемы они решат с Федосеевой-Шукшиной лично и сложившаяся ситуация будет решена.

«Поговорят без свидетелей и решат судьбу брака и имущества», - заключила Вербицкая.

На данный момент в суде рассматривается иск Федосеевой-Шукшиной к Алибасову, который переписал на своего помощника Сергея Моцаря подаренную супругой квартиру.