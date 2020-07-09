Путин оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию

Владимир Путин прокомментировал организацию прошедшего голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, все было на высоком уровне.

«Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию», - отметил он.

Также он выразил уверенность, что такой подход позволил свести нарушения к минимуму.

В ответ Памфилова сообщила, что нарушений действительно было мало: всего 33. По ее словам, это рекордно низкое количество.

Общероссийское голосование прошло 1 июля, этот день был выходным для россиян. Впервые за всю историю избирательные участки были открыты на протяжении недели из-за ситуации с коронавирусом, чтобы избежать большого потока избирателей. Также новинкой прошедшего голосования стала возможность электронного участия. Оно было доступно для жителей Москвы и Нижегородской области.

Изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в голосовании приняли участие 67,97% избирателей. Указ о внесении в Конституцию России принятых в ходе плебисцита поправок был подписан президентом 3 июля. Ознакомиться с ними можно на официальном портале правовой информации.