Руза под водой: последствия прорыва дамбы сняли с воздуха

«Звезда» публикует видео потопа и его последствий в подмосковной Рузе, где произошел разлив вод в районе жилого сектора из-за прорыва дамбы. На кадрах видно, что в городе кругом лежат вырванные с корнем деревья, улицы больше похожи на бурные реки, асфальт вздулся. Вдоль реки лежат куски металла, по всей вероятности, остатки металлического забора или крыши. В некоторых местах люди перекинули через разлив реки доски, соорудив что-то похожее на мост. Видно, что некоторые жители разбирают завалы на своих участках.

Прорыв дамбы произошел вечером 8 июля. В МЧС рассказали, что потоп в подмосковной Рузе произошел из-за засора водо-проходной трубы, которая находится под технической насыпью. Это вызвало заполнение оврага водой по верхнему течению реки Городянки. В результате оказались подтопленными 29 участков с 29 частными домами. Пять домов на окраине смыло. Отмечается, что угроза дальнейшего подтопления отсутствует, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Всех местных жителей эвакуировали, в том числе семь детей.

Власти подмосковного города Руза объявили режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва дамбы и затопления частного сектора. Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь гражданам, чье имущество пострадало из-за прорыва.