Фургал дал следственные показания в Москве: видео

Машина с задержанным 9 июля губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом прибыла к зданию СК, где глава края дал следственные показания.

Был составлен протокол, с которым Фургал ознакомился и подписал. Во время подачи следственных показаний он вел себя спокойно. Видео было опубликовано СК РФ. Далее в сопровождении сотрудников в форме задержанный покинул здание.

По данным следствия, Фургал является фигурантом преступлений, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. К примеру, убийств и покушений на бизнесменов.