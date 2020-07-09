Покинувший МКС корабль «Прогресс» с мусором разрушился в атмосфере Земли
Несгораемые части космического судна упали в несудоходной акватории Тихого океана.
© Фото: roscosmos.ru
В среду в соответствии с планом грузовое космическое судно «Прогресс МС-13» произвело отстыковку от российского сегмента Международной космической станции. Соответствующую информацию сообщил Роскосмос.
К настоящему времени корабль уже выведен с орбиты и уничтожен при прохождении атмосферы Земли.
Перед отделением от модуля «Пирс», входящего в состав МКС, «Прогресс» был заполнен мусором. Двигатели грузового корабля четыре минуты работали в режиме торможения перед полным отключением и входом в слои земной воздушной оболочки.
Несгораемые элементы конструкции упали в несудоходной области Тихого океана, располагающейся примерно в 1 800 километрах юго-восточнее ново-зеландского Веллингтона.