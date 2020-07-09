«Бумеранг» 15-летней давности: как губернатор Фургал стал фигурантом уголовного дела

Сегодня, 9 июля, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал вышел из дома, чтобы отправиться на работу. В этот момент его задержали. Фургал не оказывал никакого сопротивления сотрудникам в форме.

Сразу после задержания оперативники полностью проверили всю территорию частного дома Фургала.

«Автоматчики ходили по участку и проверяли каждый... все постройки, будем так говорить. В подсобке проверили все, даже в ящиках с инструментами, в крышу залезли», - рассказал сосед Александр Бек.

Фургала задержали по подозрению в причастности к организации убийств, которые произошли более 15 лет назад. По версии следствия, речь идет об убийствах трех предпринимателей в 2004-2005 годах. Первый, Роман Сандалов, был застрелен 19 октября 2004-го. Тогда в доме нынешнего губернатора Хабаровского края проводили обыски и нашли патроны, схожие с теми, которые использовали для убийства, но доказательств оказалось недостаточно. Меньше чем через неделю, 25 октября, погиб второй - Евгений Зоря. Возле собственного дома его ждал киллер, который выстрелил в мужчину не менее восьми раз. Спустя три месяца, 31 января 2005 года, было обнаружено тело Олега Булатова. В то время у Сергея Фургала действовало предприятие по сбору металлолома. Все они тогда вели совместный бизнес или сотрудничали с Сергеем Фургалом и, по версии следствия, разошлись во взглядах. Уголовные дела вели местные органы, расследование так и не было завершено. С прошлого года ими начало заниматься Главное управление Следственного комитета.

«В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сегодня же спецборт с задержанным вылетел из Хабаровска в Москву. В Шереметьево его встречали машины Следственного комитета. В ближайшее время Фургалу предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Правительство региона работает в штатном режиме, но пока неизвестно, кто станет врио Хабаровского края. Правоохранительные органы продолжают работу и проверяют Сергея Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по нескольким частям статьи 105 УК РФ.

В Кремле пока не спешат с выводами, утверждая, что предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде.

Сергей Фургал занимает пост главы региона с сентября 2018 года. Ранее был депутатом Госдумы и законодательной думы Хабаровского края, член партии ЛДПР.