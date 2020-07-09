«Попытки начать гражданскую войну»: Вулин о беспорядках в Белграде

В массовых протестах в Белграде могли принимать участие наемники одной из крупнейших в мире частных военных компаний - Blackwater.

«Протесты в Белграде, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с полицией, показывают, что за ними стоит более серьезный организатор, чем в предыдущие годы во время гражданских акций протеста», - пишет местное издание Alo.

В свою очередь министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что происходящее является попыткой начать гражданскую войну и захватить власть.



По информации СМИ, среди демонстрантов были праворадикалы, студенты и представители общественного движения «1 из 5 миллионов».

Беспорядки в Белграде произошли в ночь на 8 июля. В результате агрессивных действий протестантов пострадали 43 сотрудника полиции и десятки граждан.