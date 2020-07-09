«Сплав технологий и оптимизация процессов»: Мишустин посетил строящуюся больницу в Казани

В Казань с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Он посетил и осмотрел строящийся корпус инфекционной больницы имени профессора А.Ф.Агафонова.

«То, что мы сейчас видим, – это сплав технологий и оптимизации соответствующих рабочих процессов. Это, в частности, информационные технологии, которые позволяют фактически за 100 дней построить такой объект. Я думаю, что это должно стать, конечно же, примером. У нас уже много таких примеров в стране, но эти новые технологии строительства дают нам совершенно другие возможности», - заявил Мишустин в ходе осмотра строящегося корпуса больницы.

Также он поблагодарил строителей, которые возводят корпус, а также пожелал удачи врачам, которые вскоре будут принимать эту больницу.

После Мишустин должен направиться в «Иннополис», где примет участие в дискуссии по теме развития государственно-частного партнерства для отрасли информационных технологий, господдержки IT-отрасли и продвижения российских программных разработок на зарубежных рынках.

Десятого июля посетит особую экономическую зону «Алабуга», где проведет совещание о строительстве автодороги «Европа - Западный Китай». Также председатель правительства побывает на заводе по производству углеродного волокна ООО «Алабуга - Волокно».

Михаил Мишустин не осуществлял рабочих поездок по регионам почти 4 месяца из-за пандемии коронавируса. Данный рабочий визит стал первым с марта месяца. А также потому, что сам был болен COVID-19, о чем лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину 30 апреля.