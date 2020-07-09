Опубликована информация о собственности Фургала

В собственности задержанного по делу об ОПГ губернатора Хабаровского края Сергея Фургала находятся несколько земельных участков общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров, два жилых дома и две квартиры.

По данным последней опубликованной налоговой декларации чиновника, также ему принадлежат два автомобиля и две моторные лодки.

«Три земельных участка площадью 1 тысяча, 2 тысячи и 2,5 тысячи квадратных метров, два жилых дома площадью 627,2 и 328,1 квадратных метра, две квартиры 29,9 и 76,9 квадратных метра, хозяйственное строение 20 квадратных метров, два автомобиля - Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser», - пишет РИА Новости со ссылкой документ.

Задержание Фургала по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах было проведено в Хабаровске в четверг, 9 июля.

Накануне лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание губернатора, назвав произошедшее некорректным.