СМИ: мэр Сеула пропал без вести

Мэр Сеула Пак Вон Сун пропал без вести. В СМИ появилась информация о том, что градоначальник найден мертвым. Об этом сообщал CGTN.

Об исчезновении Пак Вон Суна заявила в полицию его дочь. По ее словам, градоначальник оставил записку, похожую на завещание, а его телефон оказался выключен. Полиция подключила к поискам беспилотники и собак.

Позже южнокорейская полиция опровергла сообщения о том, что мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым. Об этом сообщает газета «Хангук Кенчжэ», передает РИА Новости.

С самого начала пандемии коронавируса, которая еще не сошла на нет в Южной Корее и дает о себе знать рядом возникающих локальных очагов заболевания, мэр города брал на себя слишком большой объем работ, проводил ежедневные брифинги. Пак Вон Суну 64 года, он занимает должность главы города с 2011 года.