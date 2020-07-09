Астрономы обнаружили загадочные круглые объекты в космосе

Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты. В ходе анализа данных с телескопов ученые увидели ранее неизвестный тип космических объектов, округлых по форме.

Их обнаружил австралийский комплекс ASKAP. Некоторые объекты отличаются непривычным свечением по краям. Ученые придерживаются мнения, что им удалось открыть новый класс астрономических объектов.

© Ray P. Norris et al., 2020

«Мы сообщаем об обнаружении круговых фигур в радиоизображениях, которые не соответствуют ни одному из известных типов объектов или артефактов», - говорят исследователи в тексте статьи, опубликованной на arXiv.org.

Все объекты находятся в высоких галактических широтах и имеют диаметр около одной минуты, что составляет около 3% от размера Луны в ночном небе. По словам исследователей, для составления полной картины природы объектов необходимо проводить новые наблюдения.