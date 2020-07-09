В Минпросвещении разъяснили особенности проведения школьных линеек в 2020 году
Ранее Кравцов заявил, что линейки 1 сентября пройдут в измененном формате.
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что министерство не откажется от проведения в 2020 году традиционных школьных линеек.
«Что касается линеек, то линейки традиционные - они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия, для того чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей», - отметил министр в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Кравцов заявил, что линейки 1 сентября пройдут в измененном формате. Также, по его словам, в новом учебном году обучение будет проводиться очно.