В Минпросвещении разъяснили особенности проведения школьных линеек в 2020 году

Ранее Кравцов заявил , что линейки 1 сентября пройдут в измененном формате. Также, по его словам, в новом учебном году обучение будет проводиться очно.

«Что касается линеек, то линейки традиционные - они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия, для того чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей», - отметил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.