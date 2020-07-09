СМИ: Роспотребнадзор назвал страны, куда могут возобновить полеты в первую очередь

Роспотребнадзор составил список стран, которые откроются для россиян на первом этапе восстановления международного авиасообщения.

В перечень государств вошли: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка.

Уточняется, что официальное письмо главы Роспотребнадзора с данной инициативой было направлено накануне в Минтранс и Росавиацию.

«Это одно из предложений, обсуждалось много. Итоговый, думаю, будет очень сильно отличаться», - пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Однако на данный момент Минтранс и Росавиация получение документа не подтверждают.



Из-за пандемии коронавируса в мире пассажирское авиасообщение было отменено в конце марта. По предварительным данным, Россия может возобновить перелеты в августе.