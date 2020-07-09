Завершился Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки»

С 28 июня по 8 июля 2020 года сильнейшие разведчики 4 округов: Центрального, Восточного, Западного, Южного, команды Северного и Черноморского флотов, воздушно-десантных войск, Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также Росгвардии приняли участие во Всеармейском Конкурсе «Отличники войсковой разведки», который прошел на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (полигон «Кольцово»).

Впервые в ходе заключительного этапа Всеармейских соревнований разведчики выполнили упражнения «Преодоление дистанции бега в ограниченное время с последующим участием в поединке по условиям Армейского рукопашного боя».

Одним из самых сложных этапов для военнослужащих стал комплекс препятствий «Тропы разведчика», в ходе которого разведывательное подразделение в полном составе, в боевой экипировке на время преодолели 22 препятствия на специализированной полосе, длинной более 800 метров.

В состав каждой разведывательной группы команды - участника конкурса входило 12 человек - командир отделения, старший разведчик, механик-водитель, разведчик-снайпер, разведчик-пулеметчик, разведчик-гранатометчик, разведчик-сапер, разведчик-радиотелефонист, разведчик-санитар, разведчик.

В общем зачете первое место заняла команда Новосибирского высшего военного командного училища, на втором месте команда Южного военного округа, на третьем месте команда Центрального военного округа.

Команда НВВКУ будет представлять Российскую Федерацию на Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки», который продет в августе.

Целью проведения Конкурса являлось повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки и развития состязательности военнослужащих-разведчиков.