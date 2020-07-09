Пламя и пелена дыма: лесные пожары под Волгоградом сняли с коптера
Пожары вспыхнули из-за сильной жары.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует кадры лесных пожаров в Волгоградской области, снятые с коптера.
На кадрах видно, как горит лесная зона вблизи полей пшеницы. Над деревьями простирается пелена густого дыма. Огонь подбирается все ближе к посевам.
Пожары вспыхнули из-за сильной жары. Огонь едва не добрался до населенных пунктов, жителей пришлось экстренно эвакуировать. При этом пламя уничтожило часть урожая пшеницы. Спасателям удалось локализовать возгорания. Тушат и на земле, и с воздуха, но из-за сильного ветра то и дело возникают новые очаги.