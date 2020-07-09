Пламя и пелена дыма: лесные пожары под Волгоградом сняли с коптера

Пожары вспыхнули из-за сильной жары. Огонь едва не добрался до населенных пунктов, жителей пришлось экстренно эвакуировать. При этом пламя уничтожило часть урожая пшеницы. Спасателям удалось локализовать возгорания. Тушат и на земле, и с воздуха, но из-за сильного ветра то и дело возникают новые очаги.

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