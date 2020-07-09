«ЗаБег» в режиме офлайн: Ксения Шойгу рассказала о формате проведения полумарафона

В этом году полумарафон «Забег» зафиксирует мировой рекорд в качестве полумарафона, объединившего самое большое количество городов одновременно. Данный рекорд будет зафиксирован официальным судьей Книги Рекордов Гиннесса, который в день забега, 2 августа, будет находиться на мероприятии в Санкт-Петербурге.

«Мы очень рады, что в этом году, даже при такой тяжелой ситуации с пандемией, с ограничениями, с соблюдением всех норм самоизоляции и социальной дистанции в ряде городов стало возможным провести данное мероприятие в офлайне, и не переключаться на онлайн», - рассказала основатель и руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

Десятки тысяч людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. Ровно в 9:00 по московскому времени на старт выйдут более 70 тысяч участников из 19 городов России от Москвы до Владивостока. Синхронный старт - одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

«Я надеюсь, что социальная дистанция и наше взаимодействие с Роспотребнадзором помогут нам провести мероприятие в офлайне и, соблюдая социальную дистанцию, разделяя людей по временным слотам, мы сможем принять всех участников полумарафона», - добавила Ксения Шойгу.

Город, победивший в полумарафоне, завоюет почетный титул беговой столицы России. В 2019 году ею стала Казань, новый чемпион определится после проведения полумарафона. Выбор победителя будет проводиться на основе трех критериев:

- Среднего показателя дистанции, преодоленной всеми участниками города.

- Соотношения участников «ЗаБега» к общему населению города.

- Средней скорости бега участников «ЗаБега».

Для детей организаторы приготовили дистанцию в 1 километр, которую самые юные бегуны смогут пройти вместе с родителями.