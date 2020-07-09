Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, считает бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

По словам политика, Крым не захочет вернуться туда, где власти, «крича на каждом шагу», что считают полуостров своей территорией, не дают жителям воду.

«Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару», - сказала экс-депутат.

Помимо этого, рассуждая о конфликте в Донбассе в эфире канала NewsOne, Герман выразила мнение, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения по причине того, что государство имеет не очень хороший имидж на мировой арене.

«Я боюсь, что Донбасс на Украину больше не вернется - люди уже берут там российские паспорта, потому что понимают, что в стране, которая для них неродная, у них больше защиты и больше уверенности в завтрашнем дне, чем в своей родной», - заключила политик.

Напомним, что по итогам референдума в 2014 году Крым стал территориальной частью России. В поддержку данного решения проголосовали более 90% пришедших на участки.