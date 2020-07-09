«Акации» бьют по «врагу» прямой наводкой: кадры боевых стрельб
Огонь велся по условному противнику на дальности в полтора километра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Под Мурманском прошли боевые стрельбы артиллеристов из самоходных артиллерийских установок «Акация».
2С3 «Акация» - советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.
Всего за годы производства выпущено около 4 000 таких установок. Они стоят на вооружении России и еще более чем 20 стран.