Нарколог рассказал о вреде и опасности алкоголя в жару

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев пояснил, что если употреблять в жару алкогольные напитки, стадия опьянения наступит гораздо быстрее обычного. Вследствие чего сочетание алкоголя с повышенной температурой воздуха является очень опасным.

Медик пояснил: так происходит из-за того, что люди в основном предпочитают в жару слабогазированные алкогольные напитки, такие, как сидр или пиво, которые быстро всасываются. Кроме того, употребление алкоголя может привести к травмам, поскольку человеку «под градусом» часто очень хочется охладиться. Для этого, как правило, в таком состоянии часто подходит близлежащий водоем или фонтан. Люди прыгают в воду нетрезвыми, что нередко заканчивается переломами.

Будучи пьяным, предупредил Казанцев в интервью Sputnik, можно также попасть в ДТП или уснуть на земле, после чего заболеть воспалением легких.

Нарколог советует россиянам либо вообще отказаться от распития спиртного в жару, либо добавлять в напитки лед. Главное правило - пить алкогольные напитки следует в умеренных количествах.