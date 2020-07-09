Медведев рассказал о добрых отношениях с Путиным
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что поддерживает добрые товарищеские отношения с президентом страны Владимиром Путиным.
«У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения. Мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные», - отметил Медведев.
По его словам, как председатель «Единой России» Медведев общается с Путиным в том числе и по партийным вопросам. Заместитель председателя Совбеза РФ также отметил, что пандемия коронавируса многому научила правительство страны: речь в первую очередь идет о бытовой, компьютерной безопасности в связи с удаленным режимом работы, передает «Комсомольская правда».