Медведев рассказал о добрых отношениях с Путиным

По его словам, как председатель «Единой России» Медведев общается с Путиным в том числе и по партийным вопросам. Заместитель председателя Совбеза РФ также отметил, что пандемия коронавируса многому научила правительство страны: речь в первую очередь идет о бытовой, компьютерной безопасности в связи с удаленным режимом работы, передает «Комсомольская правда».

«У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения. Мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные», - отметил Медведев.

По словам Медведева, как председатель «Единой России» он общается с Путиным в том числе и по партийным вопросам.

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