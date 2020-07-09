В Кремле отреагировали на задержание Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Представитель Кремля подчеркнул, что только судебные органы могут определить его причастность к криминальным структурам.

«Предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно», - сказал Песков.

Напомним, губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации покушений и убийств в начале 2000-х годов в составе организованной группы. Следователи также проверят его причастность к другим особо тяжким преступлениям, которые могли быть совершены в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области.