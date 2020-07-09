Авиасообщение с иностранными государствами возобновят в два этапа
Минтранс РФ проведет оценку готовности международных аэропортов РФ к возобновлению авиасообщения до 13 июля.
© Фото: Leonid Faerberg,Transport Photo Images, Globallookpress
Авиасообщение между РФ и другими странами возобновят в два этапа. Оперштаб по коронавирусу поручил МИД, Росавиации и Роспотребнадзору разработать список стран, с которыми восстановят сообщение на первом этапе снятия ограничений.
Отмечается, что до 8 июля Минтранс, МИД, Роспотребнадзор, Ростуризм и «Аэрофлот» должны были представить алгоритм принятия решения по возобновлению авиасообщения.
Также Минтранс РФ проведет оценку готовности международных аэропортов РФ к возобновлению авиасообщения с другими странами до 13 июля, передает ТАСС со ссылкой на протокол заседания оперштаба.