Авиасообщение с иностранными государствами возобновят в два этапа

Авиасообщение между РФ и другими странами возобновят в два этапа. Оперштаб по коронавирусу поручил МИД, Росавиации и Роспотребнадзору разработать список стран, с которыми восстановят сообщение на первом этапе снятия ограничений.

Отмечается, что до 8 июля Минтранс, МИД, Роспотребнадзор, Ростуризм и «Аэрофлот» должны были представить алгоритм принятия решения по возобновлению авиасообщения.

Также Минтранс РФ проведет оценку готовности международных аэропортов РФ к возобновлению авиасообщения с другими странами до 13 июля, передает ТАСС со ссылкой на протокол заседания оперштаба.