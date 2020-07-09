Журналиста Бабченко внесли в список террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко. Информация об этом появилась в реестре на сайте ведомства.

Уточняется, что внесение в список накладывает запрет на совершение банковских операций и блокировку денег на счетах.

О причинах решения Росфинмониторинга не говорится, пишет «Интерфакс».

Бабченко покинул Россию в 2017 году и уехал на Украину. Однако в ноябре 2019 года журналист уехал и оттуда в связи с несогласием с политикой нового президента Владимира Зеленского.