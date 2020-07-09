Жириновский назвал некорректным задержание Фургала

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводилось в некорректной форме, считает руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Задержание было не в самой корректной форме: не обязательно надевать наручники, губернатор - не преступник и никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше», - отметил лидер ЛДПР.

Помимо этого, Жириновский высказал недоумение, почему на протяжении 15 лет реакции на якобы преступления со стороны губернатора не было.



Задержание Фургала было проведено в четверг, 9 июля, в Хабаровске, после чего он был отправлен в Москву.

По информации следствия, чиновник является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.