В Кремле не знают о «записи разговора» Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о предполагаемой «записи разговора» Владимира Путина и бывшего лидера Украины Петра Порошенко. По словам пресс-секретаря, такие переговоры проходят в закрытом режиме, записи не оказываются в публичном поле.

«Эти разговоры проходят в закрытом режиме. Мы не знакомы с этой публикацией», - отметил Песков.

Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал «записи», на которых, по его мнению, запечатлены переговоры Путина и Порошенко в 2015 году.