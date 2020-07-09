Рукопашный бой российских разведчиков: кадры конкурса «Отличники войсковой разведки»

В ходе заключительного этапа всеармейских соревнований «Отличники войсковой разведки» разведчики выполнили упражнение «Преодоление дистанции бега в ограниченное время» и впервые завершили его рукопашным боем, проведенным по правилам армейского рукопашного боя с применением олимпийской системы.

Непосредственно перед началом второго дня заключительного этапа конкурса была проведена жеребьевка, которая определила последовательность проведения первых поединков между разведчиками разных команд по каждой из установленных категорий (до 70 кг и до 80 кг).

Заключительный этап конкурса также включал в себя выполнение нормативов по преодолению водной преграды, инженерной подготовке и марш-бросок на 5 км с боевой стрельбой.

Завтра на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища будут подведены итоги всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки», а также пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров.