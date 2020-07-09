Огонь вспыхнул на нефтебазе в Казани

В Казани в пустующем складском помещении и одном из административных зданий, принадлежащих компании «Татнефтепродукт», произошел пожар. Информация о возгорании дошла до аварийных служб вечером 8 июля, приблизительно в 22.00.

У одноэтажного здания размером 15 на 30 метров, а также близлежащего ангара примерно того же размера воспламенилась кровля.

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Как сообщает отделение МЧС по Татарстану, воспламенение зданий филиала «Казаньнефтепродукта» не угрожает сохранности сырья. На данный момент риски перекидывания огня на резервуары с нефтяным сырьем отсутствуют.

В 23.24 на место происшествия для помощи с устранением возгорания был отправлен пожарный поезд.

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Общая площадь пожара, которому после оценки приехавших специалистов был присвоен третий ранг, по предварительной информации составляет 1,2 тысячи квадратных метров. К ликвидации огня привлечены 96 человек и 31 единица техники.