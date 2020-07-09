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Масочный режим на улицах в Москве отменят с 13 июля

Кирилл Васин
12:45 09.07.2020
Масочный и перчаточный режим продолжит действие в транспорте и общественных местах вроде больниц и магазинов.
Масочный режим на улицах в Москве отменят с 13 июля
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Обязательный масочный режим на улицах в Москве будет отменен с 13 июля. Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

При этом, по его словам, горожанам еще рекомендуется использовать маски, респираторы и другие средства защиты органов дыхания.

Масочный и перчаточный режим продолжит действие в транспорте и общественных местах вроде больниц и магазинов. Социальное дистанцирование также сохраняется, написал Собянин в своем блоге.

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