Самолет с Фургалом приземлился в Москве

По данным следствия, Фургал является фигурантом преступлений, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. К примеру, убийств и покушений на бизнесменов.

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