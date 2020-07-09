Самолет с Фургалом приземлился в Москве
По данным следствия, Фургал является фигурантом преступлений, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах.
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Самолет с задержанным губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом приземлился в Москве.
По данным сервиса FlightRadar, самолет авиакомпании «Россия» FV 6288 приземлился в 12.18 по Москве в столичном аэропорту Шереметьево.
По данным следствия, Фургал является фигурантом преступлений, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. К примеру, убийств и покушений на бизнесменов.