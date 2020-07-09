Кинотеатры в Москве откроются 1 августа

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал дату следующего этапа снятия коронавирусных ограничений. Как заявил столичный градоначальник, определенные места массового скопления людей вновь начнут функционировать к концу лета.

«С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3 000 посадочных мест и с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50%», - говорится в сообщении на сайте мэра.

В нем же указывается, что с 1 августа число зрителей на спортивных соревнованиях может быть увеличено до 50% от максимальной вместимости трибун, а также вновь начнут работу кружки и секции программы «Московское долголетие».

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил перспективы открытия границ Европы для россиян. Как он заявил, европейские страны пока не могут разобраться между собой, не говоря уже о третьих странах.