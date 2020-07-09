Песок, гидроциклы и надувные игрушки: эксперт по безопасности рассказала об угрозе для детей на пляже

Чтобы избежать трагических последствий во время пребывания на пляже, необходимо соблюдать простые меры безопасности не только на воде, но и на суше, заявила руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович.

Одной из главных опасностей для детей на пляже является песок, а безопасными игры в нем считаются только тогда, когда ребенок под присмотром взрослых находится в чистой песочнице, но не на пляже.

«Если вы пришли на пляж с ребенком, он постоянно должен находиться в поле вашего зрения. Дети не всегда могут оценить последствия своих действий, особенно если речь идет о малышах», - отметила специалист.

Баландович пояснила, что песок очень тяжелый и сыпучий материал, поэтому, если человека им засыпать, ему становится очень тяжело дышать из-за давления. Также, играя на пляже, есть вероятность пораниться о ржавые предметы или осколки, а также подхватить опасные инфекции - гельминты или токсоплазмоз.

«Прежде чем отпустить ребенка играть с песком, проговорите с ним несложные правила: песок есть нельзя, нельзя кидаться им в других детей, облизывать формочки и лопатки, а также закапывать в песок людей», - добавила эксперт.

Во время пребывания на пляже также не рекомендуется допускать детей до катания на различных моторных средствах передвижения, таких как гидроцикл, парасейлинг или надувные ватрушки, бананы, а также парашюты.

«Перевозить детей дошкольного возраста на гидроциклах категорически запрещено! Для катания детей более старшего возраста нужно строго соблюдать правила безопасности - водитель и пассажир должны надеть индивидуальные спасательные жилеты, а также защитную одежду и шлем, так как не только падение в воду, но и удар струи водометного движителя может привести к серьезным травмам», - пояснила Баландович.

Также взрослым стоит особо внимательно следить за детьми во время использования различных предметов для плавания - масок, кругов, нарукавников, матрасов - и покупать их строго по возрасту ребенка, так как именно они зачастую становятся причиной трагедии.

«Жилеты, нарукавники, матрасы могут лопнуть в самый неподходящий момент. Также все эти „игрушки“ обладают высокой парусностью, из-за чего ребенка моментально может отнести от берега», - сказала Баландович в интервью aif.ru.

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