В ВОЗ объяснили, почему бубонная чума не может получить широкого распространения в РФ
Для борьбы с возбудителем инфекции существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина.
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На российской территории распространение бубонной чумы крайне маловероятно, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, для борьбы с возбудителем инфекции существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина.
«Маловероятно, чтобы заболевание могло бы иметь широкое распространение в России даже после выявления единичных случаев», - цитирует Вуйнович ТАСС.
Незадолго до этого академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал «Звезде» о симптомах бубонной чумы.
Первые случаи заражения инфекцией были выявлены у местных жителей Монголии в начале июля.