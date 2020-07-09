«Мир на голову не рухнул»: звезда «Папиных дочек» возмутилась реакцией фанатов на роман с Авербухом

Звезда телесериала «Папины дочки» актриса Елизавета Арзамасова возмутилась реакцией фанатов на их роман с фигуристом и продюсером Ильей Авербухом.

«Ребят, ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. Чего случилось-то в нашем королевстве?» - заявила Арзамасова.

По ее словам, личная жизнь человека, даже публичного, является только его делом, и, несмотря на любовь и уважение к фанатам, актриса пока не готова что-то рассказывать о своих отношениях.

«Что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня все хорошо», - написала Арзамасова на своей странице в Instagram.

Ранее информацию о романе с актрисой подтвердил Илья Авербух. По его словам, он также пока не готов рассказать об отношениях подробнее.

Знакомство 46-летнего фигуриста и 25-летней актрисы произошло в 2010 году, когда Арзамасова была участницей проекта «Лед и пламень».