Тело россиянина найдено в Таиланде
Россиянина обнаружили мертвым в арендованной им комнате.
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В курортном городе Паттайя в Таиланде найдено тело 45-летнего россиянина.
Россиянина обнаружили мертвым в арендованной им комнате. На его теле и в помещении полицейские не нашли следов борьбы.
Владелица дома, где погибший арендовал комнату, рассказала полиции, что он несколько раз просил ее о помощи, потому что «не хотел улетать домой». У него были билеты на самолет в Россию на сегодня, 9 июля, передает The Pattaya News.