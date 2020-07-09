Тело россиянина найдено в Таиланде

В курортном городе Паттайя в Таиланде найдено тело 45-летнего россиянина.

Россиянина обнаружили мертвым в арендованной им комнате. На его теле и в помещении полицейские не нашли следов борьбы.

Владелица дома, где погибший арендовал комнату, рассказала полиции, что он несколько раз просил ее о помощи, потому что «не хотел улетать домой». У него были билеты на самолет в Россию на сегодня, 9 июля, передает The Pattaya News.