С функцией 3D: потоп в Рузе залил телевизоры в магазине электроники

Потоп в подмосковной Рузе достиг магазинов. В Сети опубликовали видео, на котором вода практически полностью заливает дорогостоящую электронику в одном из сетевых магазинов.

На кадрах видно, как сильный поток прорывается из трещин в потолке и затапливает помещение. При этом вода льется на установленные на полках телевизоры. Ролик опубликован в Instagram.

«Жители, чьи дома затопило, кто не может попасть домой, всем сочувствую и желаю преодолеть все с наименьшими потерями. Против природы мы никто», - значится в подписи к публикации.

Напомним, из-за потопа в Рузе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Более 50 человек эвакуированы, вода смыла несколько домов. В МЧС рассказали, что потоп произошел из-за засора водо-проходной трубы, которая находится под технической насыпью. Это вызвало заполнение оврага водой по верхнему течению реки Городянки.