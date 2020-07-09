Коммунальщик устроил «битву» электрокосой с жителем Костромы: видео

В Костроме произошла потасовка между работником коммунальных служб с электрокосой и местным жителем. Видео инцидента попало в Сеть.

На кадрах видно, как косильщик атакует другого мужчину косой-триммером. Тот уворачивается от нападения и медленно отступает.

По данным местного новостного портала К1NEWS.RU, инцидент произошел около восьми утра по Москве. Местному жителю не понравился шум электрокосы, и он вышел на разборки во двор. В ходе потасовки никто не пострадал.