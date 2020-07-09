Международное авиасообщение в России может возобновиться в августе

Международное авиасообщение в России может быть возобновлено в августе 2020 года, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Двадцать седьмого июля терминал D аэропорта Шереметьево будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты», - уточнил он.

Игнатьев добавил, что до 1 августа Росавиация осуществлять никаких международных полетов не будет, так как они запрещены.

Помимо этого, глава РСТ предположил, что в первую очередь для россиян откроют страны СНГ, где эпидемиологическая обстановка приемлема, пишет РИА Новости.