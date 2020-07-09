Чукотка присоединилась к международной акции «Сад памяти»

Акции «Сад памяти» прошла в городе Билибино, который известен единственной атомной электростанцией, расположенной в зоне вечной мерзлоты. На центральной площади города высадили лиственницу Даурскую. Третьеклассник Илья Репин посадил дерево в память о своих прадедах.

«Мы не должны забывать свои корни. Вместе со многими молодыми парнями мой прапрадед ушел на войну, ушел защищать свой дом. Я мало знаю о военных буднях», - рассказал 10-летний Илья.

На фронтах Великой Отечественной войны уроженцы Чукотки заняли достойное место. В армию ушли более пяти тысяч представителей 14 народов советского Крайнего Севера. Будучи опытными охотниками, северяне шли в снайперы. Более 300 человек получили офицерские звания. Всего на этой земле установлено 15 памятников ветеранам Великой Отечественной войны.

Чукотский автономный округ стал 84-м субъектом РФ, присоединившимся к международной акции «Сад памяти». Количество посаженных деревьев приближается к поставленной цели в 27 миллионов. На данный момент высажено уже около 26,7 миллиона деревьев.

Всего участие в акции приняли свыше 300 тысяч человек. Акция проходила и в период самоизоляции, когда участники сажали деревья у себя на участках и наносили их на карту садпамяти2020.рф, а фото с историями героев выкладывали в соцсети. Участвовали в ней и жители Севера, где высадки были невозможны в связи с климатическими особенностями.

Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко приняли участие в акции на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Президент РФ также поддержал идею «Волонтеров Победы» сделать акцию ежегодной.